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      Скандальная немецкая партия заговорила о выходе Германии из Евросоюза

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      Скандальная немецкая партия
      Скандальная немецкая партия / Фото из открытых источников

      До 2024 года Евросоюз должен быть "полностью изменен", а в другом случае Германия должна рассмотреть возможность выхода из блока.

      Такое в своей программе заявила скандальная правопопулистическая партия "Альтернативы для Германии", сообщает Die Welt.

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      Сейчас состав Европейского Парламента – 751 член, а они призывают сократить его до 100 депутатов, которые избираются национальными парламентами, отказаться от европейских выборов и восстановить национальные валюты.

      Если наши фундаментальные подходы реформирования в существующей системе ЕС не могут быть реализованы в рамках одного законодательного периода, то программный комитет партии считает "Dexit" до 2024 года абсолютно необходимым,
      – написала в партии.

      AfD также хочет присоединиться к партиям, которые защищают Европу от того, что они считают "исламизацией".

      Выборы в Европарламент должны пройти 23-26 мая 2019 года.

      Чем известна партия "Альтернативы для Германии"?
      В немецких СМИ они чаще упоминается в связи со скандалами и борьбой в партийной верхушке. Ведущие деятели AfD из числа "радикалов" регулярно делают ксенофобские заявления. Также это единственная среди ведущих немецких партий, которая не критикует Россию за их агрессивные действия и предлагают снять с них санкции. В своей предвыборной программе они не упоминают проблему урегулирования конфликта на Востоке Украины, нарушение Россией международного права, в том числе аннексию Крыма.
      В сентябре 2017 года партия "Альтернатива для Германии" набрала на парламентских выборах набрала 12,6%, уступив партии "Христианско-демократический союз", к которой принадлежит Ангела Меркель.

      Теги: Евросоюз Новости политики Европарламент
      Источник: 24 Канал
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