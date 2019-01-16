Эксперт рассказал, какой выход Британии из ЕС был бы выгоден Украине
Для Украины было бы выгодно, если бы Великобритания вышла из Евросоюза на условиях, предложенных правительством Терезы Мэй.
Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса в интервью Радио НВ.
Читайте также: Возможный распад Британии и протесты "желтых жилетов": вызовы перед ЕС в 2019
По его словам, для Украины очень важна идеологическая победа проевропейских сил в Европе. То есть тех, которые выступают за усиление евроинтеграции, наднациональных структур и еврозоны.
Мы хотим вступать в ЕС, а значит, нам выгодно, чтобы ЕС сохранялся. Если Британия выходит без соглашения, это станет ударом по европейской экономике,
– сказал Куса.
В случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, на выборах в Европейский парламент могут победить евроскептики и национал-популисты, отметил эксперт по международной политике.
Если они (евроскептики и национал-популисты – "24") будут доминировать в Европарламенте, это будет угрожать целостности ЕС в том виде, в котором он сейчас существует – это нам невыгодно, поскольку мы направляемся в ЕС,
– подчеркнул эксперт по международной политике.
Экономический удар по Евросоюзу ослабит единство его стран-членов, от которых зависит санкционная политика ЕС против России.
"Чем больше будет страдать Евросоюз и погружаться во внутриэкономические и социальные проблемы, тем меньше внимания он будет оказывать вопросам Украины, противостоянию Украины с Россией, сохранению санкционной политики", – добавил Куса.
Напомним, что 15 января депутаты парламента Великобритании, а именно Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза. Вышеупомянутый документ предложило правительство Терезы Мэй. Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, зато за – 202 человека.
Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.