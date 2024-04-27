Накануне, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП. Ему избрали безальтернативную меру пресечения– содержания под стражей.

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Мероприятие имеет определенный срок

Суд избрал меру пресечения на 2 месяца. К слову, перед этим стало известно, что председателю броварской РГА объявили о подозрении. Чиновник въехал в толпу. Также удалось установить, что он был нетрезв.

Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека. Среди них– ребенок.

Что известно о ДТП