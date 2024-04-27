Накануне, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП. Ему избрали безальтернативную меру пресечения– содержания под стражей.
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Мероприятие имеет определенный срок
Суд избрал меру пресечения на 2 месяца. К слову, перед этим стало известно, что председателю броварской РГА объявили о подозрении. Чиновник въехал в толпу. Также удалось установить, что он был нетрезв.
Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека. Среди них– ребенок.
Что известно о ДТП
- Вечером 26 апреля ряд пабликов города Броваров начали сообщать о ДТП с участием местного чиновника. Впоследствии стало известно, что речь идет о Владимире Майбоженко. Руководитель Броварской РГА на автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе.
- Как рассказали в полиции, Майбоженко проигнорировал красный сигнал светофора. Проверка показала, что чиновник был пьян– устройство показало 2, 31 промилле. Отметим, что это состояние среднего опьянения.
- Сразу после новости об аварии в Броварах глава Киевской ОВА Руслан Кравченко опубликовал свою реакцию на инцидент. Он отметил, что председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен. Кравченко добавил, что это единственный верный шаг.