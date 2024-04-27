Напередодні, 26 квітня, голова Броварської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Дивіться також Двоє чоловіків у тяжкому стані: відомо про стан постраждалих у ДТП у Броварах

Запобіжний захід має певний термін

Суд обрав запобіжний захід на 2 місяці. До слова, перед цим стало відомо, що голові броварської РДА оголосили про підозру. Посадовець в'їхав у натовп. Також вдалося встановити, що він був нетверезий.

Відомо, що внаслідок аварії постраждало четверо людей. Серед них – дитина.

Що відомо про ДТП