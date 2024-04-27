Напередодні, 26 квітня, голова Броварської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
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Запобіжний захід має певний термін
Суд обрав запобіжний захід на 2 місяці. До слова, перед цим стало відомо, що голові броварської РДА оголосили про підозру. Посадовець в'їхав у натовп. Також вдалося встановити, що він був нетверезий.
Відомо, що внаслідок аварії постраждало четверо людей. Серед них – дитина.
Що відомо про ДТП
- Ввечері 26 квітня ряд пабліків міста Броварів почали повідомляти про ДТП за участю місцевого чиновника. Згодом стало відомо, що йдеться про Володимира Майбоженка. Очільник Броварської РДА на автомобілі в'їхав у натовп на пішохідному переході.
- Як розповіли у поліції, Майбоженко проігнорував червоний сигнал світлофора. Перевірка показала, що посадовець був п'яний – пристрій показав 2,31 проміле. Зазначимо, що це стан середнього сп'яніння.
- Майже одразу після новини про аварію у Броварах очільник Київської ОВА Руслан Кравченко опублікував свою реакцію на інцидент. Він зазначив, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Кравченко додав, що це єдиний правильний крок.