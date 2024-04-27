Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием Владимира Майбоженко произошла вечером 26 апреля. Вскоре стало известно, что чиновник находился за рулем автомобиля, будучи пьяным.
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Каково состояние пострадавших в результате ДТП
Известно, что в результате аварии, которую совершил Майбоженко, пострадали 4 человека.
Утром 27 апреля в Киевской ОВА сообщили, что медицинские работники продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием главы Броварской РГА.
По их данным, 4 человека находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.
Известно, что 2 мужчины в тяжелом состоянии. У обоих– множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы.
Также в результате аварии пострадала женщина с ребенком. Так, по данным Киевской ОВА, девочка 2,5 лет и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травмы грудной клетки.
Подробности ДТП: основное
- Вечером 26 апреля стало известно, что в Броварах Киевской области произошло ДТП, виновником которой является чиновник, который был пьян. Речь идет о главе Броварской РВА Владимире Майбоженко.
- В полиции сообщили, что предварительно чиновник районной военной администрации проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего наехал на пешеходов. Проверка подтвердила, что водитель был пьян – прибор Драгер показал 2,31 промилле.
- Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
- Вскоре появилась реакция главы Киевской ОВА Руслана Кравченко. Он заявил, что глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен.