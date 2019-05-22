Игра в поддавки: к чему может привести референдум о мире с Россией

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не исключают вынесение вопроса мирных договоренностей с Россией на всеукраинский референдум. Заявление уже раскритиковали ряд экспертов. В частности, это объясняют желанием получить "быстрый мир" с Россией, не думая о последствиях. Насколько вероятно проведение референдума и к чему оно может привести – в материале 24 канала.

Что случилось?

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, избранный главой администрации президента Зеленского, накануне сделал заявление о возможности проведения референдума по поводу заключения договоренностей с РФ о мире на Донбассе.

Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку,

– сказал он в эфире одного из телеканалов.

Он добавил, что Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако "мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми".

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Что говорит о проведении референдумов украинское законодательство?

На сегодня действующего закона о референдуме в Украине не существует. Последний, принятый в 2012 году при президентстве Януковича, в апреле 2018 года был признан неконституционным. То есть о проведении референдума речь идти не может до тех пор, пока не будет принят новый соответствующий закон.

Сейчас на сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона о референдумах за 12 июля 2018 года, инициатором которого стал нардеп Евгений Мураев.

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По словам экспертов, референдумы – это вообще довольно странная вещь в Украине. Некоторые из них были предложены, и их инициаторы даже собрали необходимые документы, однако именно из-за того, что законодательство не регулирует этот вопрос, они не могут состояться уже несколько лет.

Последствия возможного референдума

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 каналу отметил, что такие инициативы команды новоизбранного президента можно объяснить желанием избежать ответственности за свои решения, переложив ее на народ по принципу "каждый из нас – президент". И последствия это может иметь печальные прежде всего для украинцев.

Людям можно навязать любое решение. Мы это прекрасно знаем, особенно в контексте умения СМИ манипулировать общественным мнением. Потому, думаю, это довольно сомнительный ход, если он будет иметь место. И боюсь, что это – способ легитимизации поражения в войне с Россией. А не победы,

– отметил Владимир Огрызко.

Он добавил – если до этого дойдет, это будет означать, что те надежды, которые были так обильно посеяны, просто "не взойдут".



Команда Зеленского, скорее всего, делает ставку на получение "быстрого мира" с РФ

Эксперт по вопросам внешней политики "Майдана иностранных дел" Александр Хара в свою очередь рассказал 24 каналу, что выносить подобные вопросы на референдум в целом неправильно. Учитывая то, что сама проблема (российская агрессия) предусматривает фактически один способ решения конфликта – капитуляцию Украины.

Украинцы точно не готовы отказаться от желания жить в Европейском Союзе и стать его полноправным членом. Также совершенно очевидно, что единственной гарантией нашей безопасности является членство в западных оборонных политических союзах, в частности, в НАТО. Поэтому любые идеи Москвы относительно автономии Донбасса с возможностью блокирования нашего курса – абсолютно против интересов Украины,

– пояснил он.

Также эксперт отметил, что выносить такой вопрос на референдум в принципе опасно. Здесь он проводит параллели с внутриполитическим конфликтом в Великобритании, который возник в результате референдума, где жителей спрашивали, хотят ли они, чтобы страна оставалась членом Евросоюза (Brexit). Это при том, что Британию считают одной из самых развитых демократий в мире. А подавляющее большинство украинцев сейчас устали от войны и им кажется, что она может иметь такое простое решение, как сосуществование со страной-агрессором.

Компромисс с Россией в вопросе войны на Донбассе – возможен?

Эксперты сходятся на мнении, что это исключено.

Так, Владимир Огрызко заверяет, что войну с Россией можно закончить двумя способами: капитуляцией и победой. Все. Если Украина выбирает концепцию победы, значит должна продолжать свой курс на Запад. Никаких компромиссов.

То есть, вместо того, чтобы наказать агрессора, мы с ним ищем компромиссы? И как это совместить с заявлением о том, что ни одного клочка земли не отдадим агрессору? Ну, мы тогда создадим анклав, если говорить о Донбассе, который будет действительно "занозой" в теле Украины. Это то, чего давно уже хочет достичь Путин. Если это компромисс, то тогда, по моему мнению, это – поражение,

– отметил эксперт.

Может ли это решение способствовать завершению войны?

Нет, на референдумах такие вещи не решаются.

Все может завершиться только тогда, когда Кремль поймет, что не может навязать свою волю украинцам и поэтому нет смысла продолжать, скажем, горячую фазу конфликта или вообще прекратить войну и уйти из Донбасса. Тогда будет мир.

Наши граждане на оккупированном Донбассе фактически являются заложниками. Там не было никаких референдумов, которые можно считать проведенными в соответствии с наименьшими нормами и законом. Поэтому нельзя вообще об этом вести речь. Я считаю, что это просто иллюзорная идея, которая вредна по большому счету и которая не может привести к миру,

– пояснил Александр Хара.

Цена решения, если мы согласимся на определенные условия России, может стоить фактически украинского будущего. То есть – членства в ЕС и НАТО, а, соответственно – безопасности и благосостояния.