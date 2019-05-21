Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины

Его неоднократно включали в рейтинги самых влиятельных людей Украины, он занимает 6 место по размеру состояния среди украинцев и известен рядом скандальных заявлений. После двух лет добровольного "изгнания" Игорь Коломойский вернулся в Украину.

Игорь Коломойский, инженер по образованию и обладатель активов ряда крупных украинских и зарубежных компаний, в свои 56 лет успел испытать себя в политике, боролся с сепаратистами на Днепропетровщине и получил гражданство трех стран.

24 канал предлагает узнать основные факты из биографии одиозного олигарха.

Биография Игоря Коломойского: от сдачи стеклотары до миллиардной бизнес-империи

Детство и студенческие годы

Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года в Днепре в еврейской семье инженеров. Его мама работала в институте "Промстройпроект", а отец – на Днепропетровском меткомбинате имени Петровского.

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Окончил среднюю школу №21 в Днепре с отличием "за отличную учебу". Тогда же получил первый спортивный разряд по шахматам.

Как рассказал сам олигарх, первым его самостоятельным заработком была сдача пустой стеклотары, что он делал с приятелями тайком от родителей. Тогда он "заработал" несколько рублей, которые потратил на мороженое.



Игорь Коломойский в летнем лагере

В 1980-1985 годах Игорь Коломойский учился в Днепропетровском металлургическом институте имени Л. И. Брежнева по специальности "теплотехника и автоматизация металлургических печей".

Имеет красный диплом инженера и после окончания института был распределен в проектную организацию.

Личная жизнь олигарха

Жена Игоря Коломойского, Ирина, живет в Женеве. Познакомились они еще в летнем лагере, когда обоим было по 13 лет. Дети Коломойского, дочь Анжелика и сын Григорий, считаются одними из десятки самых богатых наследников.

20-летний сын олигарха имеет гражданство Швейцарии и профессионально занимается баскетболом. В частности, СМИ сообщали о том, что Григорий Коломойский выступает под третьим номером "Cleveland State Vikings" (баскетбольная команда Университета штата Кливленд, США). Он учится в этом университете на специальности "Спортивный менеджмент".

По словам Игоря Коломойского, его сын "собирается подписать контракт с украинским клубом", однако с каким именно – не известно.



Григорий Коломойский

Дочь Коломойского Анжелика (сейчас ей 34 года) в 2007 году заняла третье место в рейтинге журнала "Фокус" "15 самых завидных невест Украины". В 2011 году вышла замуж за Олега Бокоева. Она родилась в Украине, однако долгое время живет в Швейцарии.



Анжелика Коломойская с мужем

Сам Игорь Коломойский является гражданином Украины, Израиля и Кипра. По его мнению, это не является нарушением закона, потому что "запрещено двойное, а не тройное гражданство".

Коломойский о своих паспортах: видео

Игорь Валерьевич любит читать, особенно биографии полководцев, политиков и диктаторов.

С чего начинал

В середине 1980-х, после выхода закона "О кооперации", создает собственный бизнес. Тогда он вместе со своими будущими бизнес-партнерами Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым работал в торговом кооперативе "Фианит". Впоследствии они основали свой свой кооператив "Сентоза" (названный в честь острова развлечений в Сингапуре). Они закупали оргтехнику в Москве и продавали ее в Днепре.

После распада СССР начали торговать нефтью, ферросплавами и товарами общего потребления.



Игор Коломойський начал заниматься бизнесом еще в 80-х

Каким бизнесом владеет

Бизнес-интересы Коломойского разнообразны: от нефти и ферросплавов до горнолыжных курортов (в частности, в Австрии Земмеринг и в Украине Буковель) и авиаперевозок.

Сейчас Коломойский – на шестом месте среди украинцев в рейтинге богатейших людей планеты 2018 года по версии журнала "Forbes". С капиталом в 1,1 миллиарда долларов он занял в общем списке 1941 место. На год раньше Коломойский был пятым в украинском рейтинге с аналогичным состоянием. В 2016 году его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда.

На сегодня Коломойскому принадлежит значительное число активов в украинских и международный компаниях. Наиболее значимые из них:

- Ферросплавные заводы Никополя, Стаханова и Запорожья;

- "Укрнафта";

- "1+1 медиа";

- "Международные авиалинии Украины".

Также имеет доли акций в "JKX Oil & Gas" (британская нефтедобывающая компания), Central European Media Enterprises (которая контролирует "1+1") и в мировых оффшорных компаниях, в частности на Кипре.

По информации ряда СМИ, покровителем Коломойского и его бизнес-партнером был Павел Лазаренко, который в 90-х занимал ряд высоких государственных постов в Днепропетровской области, а впоследствии стал премьер-министром Украины.

"Приватбанк"

Учредителями "Приватбанка" в 1992 году стали четыре компании: ООО "Вист", ООО "Сентоза", ООО "Сом" и ЗАО "Приват-интертрейдинг". Сергей Тигипко стал председателем правления, а наблюдательный совет возглавил Леонид Милославский. Однако большой процент всех акций все же принадлежал Коломойскому. По его словам, в 2005 году его доля составила 30%.

То, что "Приватбанк" вырос в большую промышленно-финансовую империю, многие называют заслугой именно Коломойского, его лидерских качеств и финансовых возможностей. В активы группы "Приват" входило более 100 предприятий, как украинских, так и по всему Миру.

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В декабре 2016 года "Приватбанк" был национализирован. 100% акций перешли в Министерство финансов. Бывший владелец уступил акции за 1 грн, однако на момент передачи было объявлено, что дополнительная эмиссия составит 116 млрд грн.

Коломойского обвиняют в выводе из учреждения миллиардов долларов украинских вкладчиков в пользу своих фирм. 16 января НБУ заявил, что, согласно расследованию компании Kroll, до национализации "Приватбанк" был объектом масштабного мошенничества, которое привело к убыткам минимум в размере 5,5 млрд долларов.

Сейчас олигарх судится с НБУ и уже государственным "Приватбанком" в международных судах касательно национализации.



Игорь Коломойский владеет активами ряда как украинских, так и иностранных компаний

Благотворительность и общественная деятельность

Благодаря Игорю Коломойскому возродили историческую синагогу "Хурва" (Иерусалим) и завершили ремонт тоннелей под Стеной плача. В 2010 году он на 5 лет стал президентом Европейского Совета Еврейских Общин.

Он причастен также и к созданию музейного комплекса "Мистецький арсенал" в Киеве. Был председателем футбольного и баскетбольного клубов "Днипро", а также хоккейного клуба "Будивельник". В 2013 году Коломойский финансировал также футбольные клубы "Кривбасс" (Кривой Рог), "Волынь" (Луцк) и "Арсенал" (Киев).

Коломойский и политика

В 2005 году Коломойский поддержал Оранжевую революцию и, по его словам, на помощь Майдану тогда потратил около 5 миллионов долларов, деньги проводились через подконтрольные ему каналы. После революции поддерживал Ющенко.

Сам Коломойский говорит, что в 2006 году Виктор Янукович лично предлагал ему место в списке "Партии регионов", однако он отказался. В одном из интервью заявлял, что никогда не поддерживал регионалов и коммунистов, а по своим взглядам больше социалист-демократ.

В начале 2014 года указом тогдашнего и. о. президента Украины Александра Турчинова Коломойского назначили председателем Днепропетровской областной госадминистрации. На следующий день после назначения он представил свою программу и пообещал разговаривать на украинском. Как метод борьбы с сепаратизмом в восточных регионах Украины он предложил назначить крупных олигархов на руководящие должности там.

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После прихода к власти Петра Порошенко, Коломойский поддержал закон по введению АТО и занял активную позицию в контроле, организации и спонсировании спецопераций.

Через год между олигархом и президентом начался конфликт вокруг "Укрнафты". В марте 2015 года Порошенко своим указом отправляет Коломойского в отставку с поста главы Днепропетровской ОГА (по его просьбе), после чего Игорь Валерьевич заявил, что уходит из политики.

28 марта в Днепре состоялся большой митинг-концерт "прощание" с командой Коломойского под названием "За единство". Во время митинга со сцены выступали Борис Филатов, Антон Геращенко, Юрий Бутусов, Владимир Рубан и Олег Ляшко.



Главой Днепропетровской ОГА Коломойский пробыл год

Позиция относительно войны на Донбассе

В начале боевых действий на Востоке Украины Коломойский предложил конфисковывать имущество и заводы сторонников сепаратизма. По его предложению, собственность следовало передать в управление специально созданного акционерного общества, а акции – раздать участникам АТО.

Он заявил, что по крайней мере на Днепропетровщине сепаратизм не пройдет и пообещал за каждого переданного Украине российского диверсанта выплачивать 10 тысяч долларов.

500 тысяч долларов Коломойский пообещал заплатить тому, кто доставит украинским правоохранительным органам тогдашнего лидера сепаратистов Олега Царева.

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В апреле 2014 года по инициативе и финансовой поддержке Коломойского начали формироваться отряды добровольцев "Днепр", "Штурм", он помогал также в создании батальона "Донбасс". Позже олигарх предложил поставить на границе с Россией стену в виде двухметровой сетки с колючей проволокой.

1 июня 2014 года Игорь Коломойский вместе с главой МВД Украины Арсеном Аваковым были объявлены следственным Комитетом РФ в международный розыск.



В мае 2019 года Коломойский сделал громкое заявление относительно войны



28 марта 2019 года Игорь Коломойский был внесен в "чистилище" сайта "Миротворец". Причиной стало "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо ложной информации на подконтрольном телеканале".

Однако уже в мае 2019 года Коломойский в интервью BIHUS info заявил, что на Востоке Украины – "гражданский конфликт, можно сказать и гражданская война, но это слишком глобально, а это гражданский конфликт". Данный тезис вызвал массу критики со стороны украинской власти и экспертов.

Интервью с Коломойским: главные цитаты

Добровольное изгнание из Украины

В Украине Игорь Коломойский не был с июня 2017 года. В последнее время он проживал в Израиле, куда он переехал осенью 2018 года из Швейцарии.

За год до президентских выборов свое нежелание ехать в Украину он объяснял тем, что его могут просто не выпустить из страны.

Мало что в голову придет Нацбанку или "ПриватБанку". Они подадут в суд, например, и скажут, что я им задолжал миллион гривен – и я смогу приехать, а уехать уже нет... Сначала ты не уедешь, а потом тебя начнут вызывать на допросы. Я тут в Женеве как честный человек хожу на допросы Генпрокуратуры или НАБУ – когда они приезжают, я сотрудничаю со следствием,

– отметил олигарх.

По его словам, правоохранительные органы Украины не имели к нему претензий, а допрашивали как свидетеля.

16 мая он вернулся в Киев. Это связывают со сменой власти в стране.