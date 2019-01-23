Почему украинский олигарх Коломойский под прицелом у американского ФБР: расследование СМИ

Во вторник, 22 января, на портале "Новое время" опубликовали масштабную статью под названием "Время "Ч" для великого комбинатора". Журналисты провели расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского и обнаружили ряд интересных деталей.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал глава журнала "Новое время" Виталий Сыч.

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По его словам, расследование "Нового времени" в отношении Игоря Коломойского состоит из двух частей: первая – об убытках, которые нанес тот со своими партнерами "Приватбанка", а вторая – что господин Коломойский переехал из Швейцарии в Израиль.

Вадим Шульман считает, что Игорь Коломойский украл у него 500 миллионов долларов

Журналисты выяснили причину: некий господин Шульман подал иск против Коломойского, который, мол, обманул господина Шульмана на полмиллиарда долларов. И ФБР начало следствие, ведь оказалось, что у Коломойского есть много активов в США.

Грубо говоря – у него там бизнес-империя. Поэтому Коломойский уехал в страну, паспорт которой он имеет – в Израиль, а Израиль, как известно, "своих" не выдает,

– подчеркнул Сыч.

Он также добавил, что Коломойского уже длительное время нет в Украине, но он один из самых влиятельных людей в стране. "Если у него будут трудности с ФБР и судами, он может потерять не только влияние, но и деньги и свободу", – подытожил Виталий Сыч..

Смотрите видео полного выпуска программы "Что это было?" за 23 января 2019 года: