ФБР против украинских олигархов: почему Коломойский может потерять влияние, деньги и свободу

О неприятностях, которые случились с украинскими олигархами и политиками в США, где расследуют дела против людей, которые должны предстать перед правосудием в Украине, а также об украинском бизнесе в России Владимира Зеленского – в программе "Что это было?" рассказал руководитель журнала "Новое время" Виталий Сыч.

Украинский олигарх Коломойский – под прицелом в ФБР

– Громкая публикация "Нового времени" в отношении Игоря Коломойского состоит из двух частей. Первая – это об убытках, которые нанес он со своими партнерами "ПриватБанку". Вторая – это то, что господин Коломойский переехал из Швейцарии в Израиль. Мы выяснили причину: некий господин Шульман подал иск против Коломойского, который, мол, обманул господина Шульмана на полмиллиарда долларов, и ФБР начало следствие, ведь оказалось, что у Коломойского есть много активов в США. Грубо говоря – бизнес-империя. Поэтому Коломойский поехал в страну, паспорт которой он имеет – в Израиль, а Израиль "своих" не выдает.

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– Коломойского длительное время нет в Украине, но он дальше один из самых влиятельных людей в стране. Если у него будут проблемы с ФБР и судами, он может потерять не только влияние, но и деньги и свободу.

САП и ГПУ "подыгрывают" украинским олигархам

– ГПУ и СБУ играют не на стороне государства, а на стороне олигархов, в том числе и Коломойского. Эти два учреждения всячески препятствовали антикоррупционным расследованиям.

Что смущает в персоне кандидата Зеленского

– Сам Зеленский, думаю, не вполне понял, во что попал. Он считает, что шоу продолжается, и "95 квартал" постепенно переезжает на политическую сцену. Но здесь – совсем другие правила игры, обязательства. Здесь могут поймать врасплох и задавать вопросы, и просто так на велосипеде не проедешься.



Эпизод из сериала "Слуга народа", на который намекнул Виталий Сыч

– Степень "родства" Зеленского и Коломойского – дискуссионный вопрос. Как и то, существует ли такой человек, который дороже стоил Украине, чем Коломойский. Если такой человек является спонсором кандидата в президенты, лично у меня такой кандидат вызывает, мягко говоря, вопрос. Ведь Коломойский – это не будущее, а прошлое Украины.

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– Поддержка Зеленского в народе – это протест против кандидатов "из системы", но смущают два момента: связи с Коломойским и политическая и экономическая компетентность.

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