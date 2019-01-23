Як САП та ГПУ "підігрують" українським олігархам

Американські закони працюють краще, ніж українські. Наприклад, український олігарх Дмитро Фірташ, який був попередником Ігоря Коломойського, прилетів у Відень, де його одразу заарештували австрійські поліцейські за запитом ФБР. Його звинувачували у хабарництві в Індії.

Про це у програмі "Що це було?" розповів головний редактор видання "Новое время" Віталій Сич.

Читайте також: Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами

Авторка та ведуча програми додала, що суд Австрії неоднозначно сприймає докази, які надала американська сторона. Загалом судовий процес триває вже п'ять років, але кінцевого рішення наразі немає.

Фірташа відпустили під заставу, яку досі вважають найбільшою в історії Австрії – понад 100 мільйонів євро. Таку суму вніс російський олігарх, який наближений до Путіна,

– наголосив Сергій Лещенко.

Віталій Сич повідомив, що ГПУ та СБУ грають не на стороні держави, а на стороні олігархії, зокрема і Коломойського. Ці дві установи усіляко перешкоджали антикорупційним розслідуванням.



Олігарх та бізнесмен Дмитро Фірташ

Попри розслідування САП та те, що НАБУ спільно з Генпрокуратурою довели факт розкрадання державних коштів паном Фірташем на суму у пів мільярда гривень, все одно Фірташ продовжує контролювати багато українських підприємств,

– зауважила Моторевська.

Лещенко сказав, що Дмиро Фірташ заборонив імпорт, тобто завезення в Україну азотних добрив, які конкурують з його власними добривами. Таким чином створивши монополію своїх товарів, а українські аграрії платять за його добрива дорожче, ніж він їх продає іншим країнам.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 23 січня 2019 року: