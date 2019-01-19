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      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами

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      Кто инвестирует в кандидатов в президенты
      Кто инвестирует в кандидатов в президенты / etcetera.media

      Украинский избиратель ждет новые лица так, будто за ними не будут стоять старые. Любая политическая карьера строится на трех китах. Чтобы пробиться к избирателю со своими идеями политику нужны три ресурса: организационный, финансовый и медийный. Проще говоря – деньги, команда и СМИ.

      Допустим, вам удалось сколотить крепкую команду. Допустим, что ваши единомышленники готовы работать в ней бесплатно – из волонтерских побуждений. Допустим, вы заручились поддержкой в регионах и сформировали ячейки в ключевых областях. Но это лишь верхушка айсберга. Условие обязательное, но недостаточное.

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      Потому что следом вы упираетесь в проблему второго ресурса – финансового. Без денег ваша кампания умрет, не начавшись. Поквартирный обход домов может сработать, если вы претендуете на кресло в сельсовете или штурмуете должность главы поселка. Но на общенациональном уровне вам нужны будут сотни рук. А у рук есть рты. Агитаторы, наружка, штабная социология – если вы думаете, что кампания стоит дешево, то это заблуждение будет стоить вам дорого.

      И даже если вы выиграли в лотерею и теперь ваши партийные палатки стоят на улицах городов – вы упираетесь в проблему третьего ресурса: информационного. Потому что для 70% украинских обывателей главный источник информации – это телевизор. Вдобавок, аудитория ТВ – самые дисциплинированные избиратели.

      А доступ к шести крупнейшим каналам страны сосредоточен в руках четырех финансово-промышленных групп. Чтобы добиться лояльности этих каналов, вам придется договариваться. С Коломойским. Или Пинчуком. Или Ахметовым. Или Фирташем.

      Можно договориться с владельцами каналов поменьше, но, во-первых, доля и рейтинг этих площадок несравненно меньше. А, во-вторых, владеют ими все равно люди с политическими и бизнесовыми интересами. В итоге, любое "новое политическое лицо" изначально стоит перед дилеммой. Он может быть кристально честным, незапятнанным, не идущим на компромиссы. У него может быть отличная команда и план реформ. 

      Но для того, чтобы получить деньги и медиаресурс на кампанию – ему придется облокотиться на одну из финансово-промышленных групп. Которая, в свою очередь, проинвестирует в него в ожидании дивидендов. И эти долги вашим новым кумирам в случае успеха придется отдавать.

      Электоральный спрос на "новые имена" – это хорошо, но недостаточно. Тот, кто может удовлетворить этот спрос, ни на какой успех априори не обречен. Потому что о его "предложении" должен сперва узнать потенциальный покупатель. А это требует суровых инвестиций. Ради которых непременно придется идти на компромиссы.

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      А потому мы раз за разом оказываемся в ситуации, когда спрос на "новые лица" вовсе не открывает этим новым лицам дорогу в политику. И если вам хочется бросать в воздух чепчики по поводу свежего неожиданного кумира – то стоит спросить себя о том, на чьих именно плечах этот новый кумир стоит. А потому – смотрите под ноги.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Відеоблоги Новини України Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Грані правди Дмитро Фірташ Рінат Ахметов Віктор Пінчук
      Джерело: 24 канал
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