Основним викликом залишається швидкість їхньої підготовки до використання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Яку допомогу пообіцяли партнери

Глава держави повідомив, що Україна отримає "дуже серйозні системи ППО". Деякі з них проходять відновлення. Важливо, щоб Україна отримала їх швидко.

Є ще не всі 19 систем, скажу відверто. Але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи якомога швидше доїхали,

– каже Зеленський.

Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" було погоджено пакети підтримки України на суму 2 мільярди доларів.

Окремо Зеленський наголосив на створенні восьми стратегічних "коаліцій спроможностей", які вже на папері. Їх підтримали вже 34 країни.

Плюс, що дуже важливо – це 8 коаліцій спроможності це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Щоб було зрозуміло, що це коаліція ППО, коаліція розмінування, морська коаліція, артилерія тощо. І все це посилює Україну,

– розповів Володимир Зеленський.

Посилення сил ППО стосувалися зокрема переговори із прем'єркою Італії Мелоні у Римі.

Нагадаємо, у Німеччині 9 січня відбулася 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". 24 Канал зібрав ключові моменти зустрічі.