Про це він розповів під час пресконференції щодо підтримки України, передає 24 Канал. Очільник Пентагону наголосив на важливості коаліції союзників для підтримки України.

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Остін про майбутнє "Рамштайну"

Ллойд Остін зазначив, що доля цієї міжнародної платформи вирішуватиметься новою адміністрацією, але наголосив, що союзники вважають її надзвичайно важливою.

Не спекулюватиму, це має вирішити нова адміністрація, але сьогодні від колег я чув багато разів, що цей формат важливий. Побачимо, що буде далі,

– заявив він.

За словами міністра, "Рамштайн" залишається ключовою платформою для координації військової допомоги Україні та згуртованості міжнародної коаліції.

Підтримка України після інавгурації Трампа

Остін також прокоментував, чи продовжиться військова допомога Україні після зміни адміністрації.

Що стосується наступної адміністрації, я не буду припускати, у якому напрямку вони будуть рухатися, але я скажу вам те, що це важливо не лише для України, а й для Сполучених Штатів Америки, для Європи та для всього світу,

– зауважив він.

Очільник Пентагону нагадав, що підтримка України має двопартійну підтримку в Конгресі США, але рішення про подальші кроки ухвалюватиме адміністрація Трампа.

Заклик до союзників

Ллойд Остін закликав міжнародну коаліцію союзників продовжувати підтримувати Україну, незалежно від змін у політичному керівництві США. Він підкреслив, що саме згуртованість та єдність партнерів є запорукою стабільності у світі.

Нагадаємо, формат "Рамштайн" об'єднує міністрів оборони та представників десятків країн, які працюють над координацією військової підтримки України. Збереження цього механізму є важливим для ефективного протистояння російській агресії та зміцнення обороноздатності Києва.