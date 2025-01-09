Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Британії. Зазначається, що відповідну заяву зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні оборонної контактної групи на авіабазі "Рамштайн".

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Україна отримає 30 000 дронів

У Міністерстві оборони повідомили, що 30 тисяч БпЛА буде відправлено в Україну після того, як міжнародна коаліція дронів, очолювана Великою Британією і Латвією, уклала контракти на суму 55,3 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що фінансування нових безпілотників надходить з Великобританії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Ці найсучасніші безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним Силам України маневрувати повз російську протиповітряну оборону для націлювання на позиції та бронетехніку противника,

– йдеться у заяві відомства.

У червні 2024 року Британія і Латвія від імені коаліції дронів оголосили конкурс на поставку Україні FPV-дронів на суму 352 тисячі євро.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що в 2025 році Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю, вироблених та отриманих БпЛА від союзників. За словами президента, дрони допомагають стримувати ворога на дистанції, а також завдавати ударів по військових об'єктах на російській території.