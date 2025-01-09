Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Британии. Отмечается, что соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом на заседании оборонной контактной группы на авиабазе "Рамштайн".

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Украина получит 30 000 дронов

В Министерстве обороны сообщили, что 30 тысяч БпЛА будет отправлено в Украину после того, как международная коалиция дронов, возглавляемая Великобританией и Латвией, заключила контракты на сумму 55,3 миллионов долларов.

Стоит отметить, что финансирование новых беспилотников поступает из Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Эти современные беспилотники помогут Украине бороться с российской агрессией, позволяя Вооруженным Силам Украины маневрировать мимо российской противовоздушной обороны для нацеливания на позиции и бронетехнику противника,

– говорится в заявлении ведомства.

В июне 2024 года Великобритания и Латвия от имени коалиции дронов объявили конкурс на поставку Украине FPV-дронов на сумму 352 тысячи евро.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина хочет установить рекорд по количеству и качеству, произведенных и полученных БпЛА от союзников. По словам президента, дроны помогают сдерживать врага на дистанции, а также наносить удары по военным объектам на российской территории.