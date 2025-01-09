Тому у 2025 році Україна хоче встановити рекорд за кількістю та якістю, вироблених та отриманих БпЛА від союзників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Як дрони допомагають боротися з росіянами

8 січня Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Однією з ключових тем стало виробництво та постачання дронів для українських військових, а також засобів РЕБ.

Дрони вже змінили природу війни, й зміни далекі від завершення. Сьогодні є пряма залежність зупинити просування ворога та втрату людей і територій, а для цього необхідні дрони,

– пояснив він.

Вони, за словами президента, стримують росіян на дистанції. Їхнє виробництво в Україні більш ефективне з погляду витрат, ніж будь-де.

"Цьогоріч хочемо встановити рекорд у кількості та якості дронів, які виробляємо та отримуємо від наших партнерів", – наголосив Зеленський.

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На чому нині сфокусована Україна

Зараз Україна зосереджена на безпілотних літальних апаратах, які найбільше потребують бригади для утримання лінії фронту, а також на БпЛА, які потрібні для забезпечення безпеки. Мовиться про морські дрони та дрони дальнього ураження по військових об'єктах та інфраструктурі на території Росії.

Ми вже підписали велику кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. Закликаю вас усіх ставати більш активно залученими у нарощенні цього арсеналу,

– зазначив Володимир Зеленський.

Українці найдосвідченіші у використанні безпілотників та мають найбільші спроможності в Європі їх виробляти. Тож президент просить інвестувати ще більше коштів в цю українську силу, яка після війни стане також важливою для партнерів.

Зазначимо, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк розповів, що на "Рамштайні" будуть обговорюватись питання щодо постачання ракет Україні та концепцію закритого неба.