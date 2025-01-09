Таку думку 24 Каналу висловив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що на "Рамштайні" можуть обговорювати питання щодо постачання ракет для нашої країни та закриття неба. Щодо цих питань вже довгий час тривають дискусії.

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Що можуть обговорити на "Рамштайні" щодо України

За словами радника керівника ОПУ, 25-та зустріч у форматі "Рамштайн" не буде останньою, адже коаліція зацікавлена і в Україні, і в європейських країнах.

"Рамштайн" має практичне значення для країн НАТО, адже вони спостерігають яка зброя та в якій кількості працює під час активної інтенсивності війни, а також роблять висновки щодо виробництва озброєння.

Це дуже об'ємний практичний та аналітичний матеріал. З одного боку, це програми допомоги, з іншого боку, це цінна інформація для країн, які є виробниками зброї,

– зауважив він.

Саме тому на 25 зустрічі формату "Рамштайн" країни зможуть зафіксувати 2 базові речі, про які зараз тривають активні дискусії:

Концепція закритого неба – вона зараз вибудовується, адже можна побачити новий рівень оборонного захисту ПРО українського неба;

– вона зараз вибудовується, адже можна побачити новий рівень оборонного захисту ПРО українського неба; Ракети різної дальності – країни повинні інвестувати у виробництво ракет та постачати їх у більшій кількості для ударів по військові інфраструктурі Росії.

Подоляк додав, що потрібно нарощувати системи захисту неба України, які повинні бути різними, а без ударів по військових цілях на території країни-агресорки Кремль зможе надалі тиснути на напрямках на лінії фронту.

"Рамштайні" буде і практичним, і теоретичним. Він продовжить працювати для підтримки України,

– наголосив він.

США на зустрічі вже оголосили про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 500 мільйонів доларів як останній за час каденції Джо Байдена. Хоч ця сума не такою, яку обіцяли нашій країні, радник керівника ОПУ зазначив, що це питання є внутрішнім для США, які продовжуватимуть підтримувати Україну.