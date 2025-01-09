Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Відомо, що у засіданні візьмуть участь міністри оборони 54 країн.
Дивіться також У Німеччині знову збирається "Рамштайн": все, що відомо про нову зустріч союзників України
Що відомо про 25 засідання у форматі "Рамштайн"
Володимир Зеленський прибув у Німеччину, де планує взяти участь у 25 засіданні "Рамштайн".
Зеленський прибув на базу "Рамштайн" в Німеччині,
– йдеться у повідомленні.
Зеленський прибув на "Рамштайн": дивіться відео
Також заплановані переговори за участю міністрів оборони та військових командувачів.
Зауважимо, що 25 засідання Контактної групи з питань оборони України пройде 9 січня під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна.
До слова, адміністрація Байдена планує оголосити про фінальний "суттєвий" пакет військової допомоги для України під час зустрічі країн-партнерів у Німеччині. ЗМІ повідомляли, що він буде на суму 500 мільйонів доларів.