Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Известно, что в заседании примут участие министры обороны 54 стран.

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Что известно о 25 заседании в формате "Рамштайн"

Владимир Зеленский прибыл в Германию, где планирует принять участие в 25 заседании Рамштайн.

Зеленский прибыл на базу Рамштайн в Германии,

– говорится в сообщении.

Зеленский прибыл на "Рамштайн": смотрите видео

Также запланированы переговоры с участием министров обороны и военных командующих.

Заметим, что 25 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины пройдет 9 января под руководством министра обороны США Ллойда Остина.

К слову, администрация Байдена планирует объявить о финальном "существенный" пакете военной помощи для Украины во время встречи стран-партнеров в Германии. СМИ сообщали, что он будет на сумму 500 миллионов долларов.