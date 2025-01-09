Такое мнение 24 Каналу высказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что на "Рамштайн" могут обсуждать вопрос о поставках ракет для нашей страны и закрытие неба. По этим вопросам уже долгое время продолжаются дискуссии.

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Что могут обсудить на "Рамштайн" относительно Украины

По словам советника руководителя ОПУ, 25-я встреча в формате "Рамштайн" не будет последней, ведь коалиция заинтересована и в Украине, и в европейских странах.

"Рамштайн" имеет практическое значение для стран НАТО, ведь они наблюдают какое оружие и в каком количестве работает во время активной интенсивности войны, а также делают выводы по производству вооружения.

Это очень объемный практический и аналитический материал. С одной стороны, это программы помощи, с другой стороны, это ценная информация для стран, которые являются производителями оружия,

– отметил он.

Именно поэтому на 25 встречи формата "Рамштайн" страны смогут зафиксировать 2 базовые вещи, о которых сейчас идут активные дискуссии:

Концепция закрытого неба – она сейчас выстраивается, ведь можно увидеть новый уровень оборонной защиты ПРО украинского неба;

– она сейчас выстраивается, ведь можно увидеть новый уровень оборонной защиты ПРО украинского неба; Ракеты различной дальности – страны должны инвестировать в производство ракет и поставлять их в большем количестве для ударов по военной инфраструктуре России.

Подоляк добавил, что нужно наращивать системы защиты неба Украины, которые должны быть разными, а без ударов по военным целям на территории страны-агрессора Кремль сможет в дальнейшем давить на направлениях на линии фронта.

"Рамштайн" будет и практическим, и теоретическим. Он продолжит работать для поддержки Украины,

– подчеркнул он.

США на встрече уже объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 500 миллионов долларов как последний за время каденции Джо Байдена. Хотя эта сумма является не такой, которую обещали нашей стране, советник руководителя ОПУ отметил, что этот вопрос является внутренним для США, они будут продолжать поддерживать Украину.