Они обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова.

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О чем говорили министры обороны Украины и США

На заседании "Рамштайна" будет определен план обороноспособности Украины на несколько лет.

Сегодня (9 января – 24 Канал) лидеры коалиций утверждают "дорожные карты" по каждому из восьми направлений сотрудничества, которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи как минимум до конца 2027 года,

– сообщил Рустем Умеров.

Он отметил, что все эти документы были разработаны и согласованы совместно Украиной и партнерами.

Они будут основой для поддержки и выделения помощи по нескольким направлениям, в частности:

ПВО,

артиллерия,

бронетехника,

дроны,

воздушные силы,

морская безопасность и тому подобное.

"Впереди большая работа", – резюмировал министр обороны Украины.

К слову, администрация Байдена во время встречи стран-партнеров в Германии планирует объявить о финальном "существенном" пакете военной помощи для Украины.