Министр обороны США Остин встретится с представителями 50 стран мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пентагон.

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Какие планы на встречу "Рамштайн" 9 января

"Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также на усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы", – говорится в заявлении Пентагона.

О подготовке к "Рамштайн" также сообщил президент Зеленский.