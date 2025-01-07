Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Купер проработала в Пентагоне более 20 лет.

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На что указывает увольнение Лоры Купер

По данным издания, Купер была ведущим экспертом по вопросам, связанных с Украиной и Россией, и играла важную роль в координации военной помощи США для Киева. Она занималась этими вопросами еще со времен первой администрации Дональда Трампа и провела в Пентагоне более 20 лет.

Ее уход отражает растущее чувство тревоги в Пентагоне относительно новой администрации и того, как она планирует относиться к карьерным государственным служащим и военным офицерам,

– отмечают в издании.

Что известно о деятельности Лоры Купер

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Купер активно занималась координацией крупных поставок американской военной помощи для Украины. Издание предполагает, что она могла остерегаться возможных преследований со стороны Трампа из-за своих показаний и связей с политикой администрации Байдена.

На слушаниях в Конгрессе в 2023 году Купер заявляла, что Украина готова к освобождению оккупированных территорий

Украина хорошо подготовлена и оснащена. Несмотря на непредсказуемый характер войны, мы уверены в возможностях Вооруженных сил Украины,

– подчеркивала она.

Она также заявляла, что война, развязана Россией, представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы и демократических принципов в мире.