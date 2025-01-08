Загалом міністр оборони США Остін зустрінеться із представниками 50 країн світу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пентагон.

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Які плани на зустріч "Рамштайн" 9 січня

Остін зустрінеться з міністрами оборони і вищим військовим керівництвом з усього світу та обговорить із ними нагальні потреби української армії на полі бою. Серед питань також довгострокові оборонні потреби України.

"Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення безперервного постачання ключових сил і засобів, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси і бронетехніку, а також на зусиллях щодо зміцнення оборонно-промислової бази", – йдеться у заяві Пентагону.

Також Остін хоче зібрати 8 лідерів коаліційних сил і засобів контактної групи з питань оборони України, щоб скласти план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.

Лідерам цих коаліцій потрібно буде схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та цілі українських військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і безпеки на морі до 2027 року. Ці дорожні карти мають на меті забезпечити донорів планувати та підтримувати Україну стабільно в майбутньому,

– пояснив один із чиновників міноборони США.

Україна також готується до засідання, повідомив президент Зеленський увечері 7 січня.

"Сьогодні багато нарад. Міністерство оборони та Генштаб – усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до "Рамштайну"", – йшлося у його вечірньому зверненні.

До слова, це засідання контактної групи з питань оборони України буде останнім для Остіна, однак у Пентагоні запевняються, що міністерство оборони США не закриває групу – її робота продовжиться.

Також адміністрація Байдена планує на ньому оголосити про фінальний "суттєвий" пакет допомоги Україні.