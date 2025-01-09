Об этом он рассказал во время пресс-конференции по поддержке Украины, передает 24 Канал. Глава Пентагона отметил важность коалиции союзников для поддержки Украины.

Читайте также Великобритания и союзники передадут Украине 30 000 новых беспилотников

Остин о будущем "Рамштайн"

Ллойд Остин отметил, что судьба этой международной платформы будет решаться новой администрацией, но отметил, что союзники считают ее чрезвычайно важной.

Не буду спекулировать, это должна решить новая администрация, но сегодня от коллег я слышал много раз, что этот формат важен. Посмотрим, что будет дальше,

– заявил он.

По словам министра, "Рамштайн" остается ключевой платформой для координации военной помощи Украине и сплоченности международной коалиции.

Поддержка Украины после инаугурации Трампа

Остин также прокомментировал, продолжится ли военная помощь Украине после смены администрации.

Что касается следующей администрации, я не буду предполагать, в каком направлении они будут двигаться, но я скажу вам то, что это важно не только для Украины, но и для Соединенных Штатов Америки, для Европы и для всего мира,

– отметил он.

Глава Пентагона напомнил, что поддержка Украины имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, но решение о дальнейших шагах будет принимать администрация Трампа.

Призыв к союзникам

Ллойд Остин призвал международную коалицию союзников продолжать поддерживать Украину, независимо от изменений в политическом руководстве США. Он подчеркнул, что именно сплоченность и единство партнеров является залогом стабильности в мире.

Напомним, формат "Рамштайн" объединяет министров обороны и представителей десятков стран, которые работают над координацией военной поддержки Украины. Сохранение этого механизма является важным для эффективного противостояния российской агрессии и укрепления обороноспособности Киева.