Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зазначається, що відповідну заяву міністр зробив після завершення 25-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

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Коли відбудеться наступний "Рамштайн"

Рустем Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" буде проведено в лютому і країни-партнери вже погодили цю зустріч.

Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО, – 24 Канал), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться,

– пояснив міністр оборони.

Він також запевнив, що наразі немає жодних проблем із підготовкою наступного засідання "Рамштайн".

Згодом майбутнє засідання контактної групи прокоментував Володимир Зеленський, повідомили в Офісі Президента. Глава держави підтвердив, що наступна зустріч буде в лютому.

У президента також запитали, чи можлива зміна назви цього формату на "Вісбаден". На це Зеленський відповів, що у Вісбадені в нас вже є місія і там працюють військові багатьох країн світу.

Питання в цілому не в назві – вони збиралися і в "Рамштайні", і збирались в Брюсселі. Минулого року десь було 50 на 50, але головне, що там приймались важливі рішення щодо підтримки України,

– пояснив глава держави.

До слова, раніше Міністр оборони США Ллойд Остін висловився про майбутнє формату "Рамштайн" після інавгурації Дональда Трампа. За його словами, рішення щодо цього прийматиме нова адміністрація, проте союзники неодноразово наголошували на важливості платформи для підтримки України.