ФБР проти українських олігархів: чому Коломойський може втратити вплив, гроші і свободу

Про неприємності, які трапилися з українськими олігархами та політиками у США, де розслідують справи проти людей, які мали б постати перед правосуддям в Україні, а також про український бізнес у Росії Володимира Зеленського – у програмі "Що це було?" розповів керівник журналу "Новое время" Віталій Сич.

Український олігарх Коломойський – під прицілом у ФБР

– Гучна публікація "Нового времени" щодо Ігоря Коломойського складається з двох частин. Перша – це про збитки, які завдав він зі своїми партнерами "ПриватБанку". Друга – це те, що пан Коломойський переїхав зі Швейцарії до Ізраїлю. Ми з'ясували причину: такий собі пан Шульман подав позов проти Коломойського, який, мовляв, надурив пана Шульмана на півмільярда доларів, і ФБР розпочало слідство, адже виявилося, що у Коломойського є багато активів у США. Грубо кажучи – бізнес-імперія. Тож Коломойський поїхав до країни, паспорт якої він має – до Ізраїлю, а Ізраїль "своїх" не видає.

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– Коломойського тривалий час нема в Україні, але він далі один з найбільш впливових людей у країні. Якщо у нього будуть труднощі з ФБР і судами, він може втратити не тільки вплив, а й гроші та свободу.

САП та ГПУ "підігрують" українським олігархам

– ГПУ та СБУ грають не на стороні держави, а на стороні олігархів, зокрема і Коломойського. Ці дві установи усіляко перешкоджали антикорупційним розслідуванням.

Що бентежить у персоні кандидата Зеленського

– Сам Зеленський, гадаю, не цілком зрозумів, у що втрапив. Він вважає, що шоу триває, і "95 квартал" поступово переїздить на політичну сцену. Але ж тут – зовсім інші правила гри, зобов'язання. Тут можуть упіймати зненацька і ставити питання, і просто так велосипедом не проїдешся.



Епізод із серіалу "Слуга народу", на який натякнув Віталій Сич

– Ступінь "спорідненості" Зеленського і Коломойського – дискусійне питання. Як і те, чи існує така людина, яка дорожче коштувала Україні, ніж Коломойський. Якщо така людина є спонсором кандидата у президенти, особисто в мене такий кандидат викликає, м'яко кажучи, питання. Адже Коломойський – це не майбутнє, а минуле України.

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– Підтримка Зеленського у народі – це протест проти кандидатів "з системи", але бентежать два моменти: зв'язки з Коломойським і політична та економічна компетентність.

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