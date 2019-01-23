Чому люди підтримують Зеленського і що бентежить у персоні цього кандидата

Володимир Зеленський таки має бізнес у Росії, хоча зовсім нещодавно переконував у протилежному. Це виявили журналісти спільного проекту "Радіо Свобода", телеканалу "UA:Перший" та програми "Схеми", які провели розслідування щодо цього потенційного кандидата у Президенти України.

Про це у програмі "Що це було?" розповів очільник журналу "Новое время" Віталій Сич.

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"Мова йде не про те, обереться Зеленський президентом, а чи ні. Мова йде про подвійні стандарти. Він, з одного боку, говорить, що Росія – країна-агресор, і що не буде вести там бізнес. Але через офшорні структури – веде", – зазначила співведуча програми Євгенія Моторевська.

Сам Зеленський, гадаю, не цілком зрозумів, у що втрапив. Він вважає, що шоу триває, і "95 квартал" поступово переїздить на політичну сцену. Але ж тут – зовсім інші правила гри, зобов'язання. Тут можуть упіймати зненацька і ставити питання, і просто так велосипедом не проїдешся (натяк на серіал "Слуга народу" – 24 канал),

– заявив Віталій Сич.

Сич також додав, що важко собі уявити, якби, наприклад, з'ясувалося, що президент будь-якої країни Заходу чи якась близька до нього людина має бізнес у країні, з якою триває війна: "Це був би гігантський скандал".



"Що пов'язує Коломойського із Зеленським – складне питання", – Сич

Редактор "Нового времени" також вважає, що ступінь "спорідненості" Зеленського і Коломойського – дискусійне питання. Як і те, чи існує така людина, яка дорожче коштувала Україні, ніж Коломойський. "Якщо така людина є спонсором кандидата у президенти, особисто в мене такий кандидат викликає, м'яко кажучи, питання. Адже Коломойський – це не майбутнє, а минуле України", – сказав журналіст.

Підтримка Зеленського у народі – це протест проти кандидатів "з системи", але бентежать два моменти: зв'язки з Коломойським і політична та економічна компетентність,

– підсумував Віталій Сич.

І нагадав, що Володимир Зеленський досі не озвучив хоч якоїсь політичної програми.

Нагадаємо, раніше комік Володимир Зеленський у новорічну ніч оголосив про свої президентські амбіції. Проте, як 24 канал писав раніше, політологи не певні, що Зеленський дійде до ЦВК, щоб подати документи.

Дивіться відео повного випуску програми "Що це було?" за 23 січня 2019 року: