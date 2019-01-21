Не факт, що Зеленський зареєструє свою кандидатуру, – політолог

Комік Володимир Зеленський у новорічну ніч оголосив про свої президентські амбіції. Проте, цілком ймовірно, що він не дійде до ЦВК, щоб подати документи.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, Зеленський грає тонку гру, яка на межі між реаліті-шоу та виборчою компанією.

Він буде стовідсотково правий, якщо в останній день скаже, що це було реаліті-шоу і в президенти не піде. Він може підтримати когось з кандидатів,

– сказав політолог.

"Те, що його команда орієнтується лише на південний Схід – неправда, те, що вони підтримують тільки Юлію Тимошенко теж неправда. Якщо вони будуть бачити, що великий відсоток електорату можна буде перетягнути на свою сторону, то вони цим скористаються", – зазначив Микола Давидюк.

Жорсткі факти з біографії шоумена такі, як офшори на Кіпрі вже починають руйнувати ідеальну конструкцію. Зеленський зараз переживає перше розчарування. У нього супердинамічний рейтинг, у нього закохують та розчаровуються,

– додав політолог.

"Проте питання щодо Зеленського в іншому – що він пропонує в політичній площині. В площині медіа, розважального контенту він чемпіон. З точки зору політичних продуктів, він в тому до кінця не розуміється, це було зрозуміло з тих інтерв’ю, що він дав", – наголосив експерт.

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію. 21 січня партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.