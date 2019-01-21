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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Не факт, що Зеленський зареєструє свою кандидатуру, – політолог

      407 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Комік Володимир Зеленський у новорічну ніч оголосив про свої президентські амбіції. Проте, цілком ймовірно, що він не дійде до ЦВК, щоб подати документи.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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      За його словами, Зеленський грає тонку гру, яка на межі між реаліті-шоу та виборчою компанією.

      Він буде стовідсотково правий, якщо в останній день скаже, що це було реаліті-шоу і в президенти не піде. Він може підтримати когось з кандидатів,
      – сказав політолог.

      "Те, що його команда орієнтується лише на південний Схід – неправда, те, що вони підтримують тільки Юлію Тимошенко теж неправда. Якщо вони будуть бачити, що великий відсоток електорату можна буде перетягнути на свою сторону, то вони цим скористаються", – зазначив Микола Давидюк.

      Жорсткі факти з біографії шоумена такі, як офшори на Кіпрі вже починають руйнувати ідеальну конструкцію. Зеленський зараз переживає перше розчарування. У нього супердинамічний рейтинг, у нього закохують та розчаровуються,
      – додав політолог.

      "Проте питання щодо Зеленського в іншому – що він пропонує в політичній площині. В площині медіа, розважального контенту він чемпіон. З точки зору політичних продуктів, він в тому до кінця не розуміється, це було зрозуміло з тих інтерв’ю, що він дав", – наголосив експерт.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію. 21 січня партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала .
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський ЦВК
      Джерело: 24 канал
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