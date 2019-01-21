Не факт, что Зеленский зерегистрирует свою кандидатуру, – политолог

Комик Владимир Зеленский в новогоднюю ночь объявил о своих президентских амбициях. Однако, вполне вероятно, что он не дойдет до ЦИК, чтобы подать документы.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, Зеленский играет тонкую игру, которая на грани между реалити-шоу и избирательной компанией.

Он будет стопроцентно прав, если в последний день скажет, что это было реалити-шоу и в президенты не пойдет. Он может поддержать кого-то из кандидатов,

– сказал политолог.

"То, что его команда ориентируется только на юго-восток – неправда, то, что они поддерживают только Юлию Тимошенко тоже неправда. Если они будут видеть, что большой процент электората можно будет перетянуть на свою сторону, то они этим воспользуются", – отметил Николай Давидюк.

Жесткие факты из биографии шоумена такие, как оффшоры на Кипре уже начинают разрушать идеальную конструкцию. Зеленский сейчас переживает первое разочарование. У него супердинамический рейтинг, в него влюбляются и разочаровываются,

– добавил политолог.

"Однако вопрос в отношении Зеленского в другом – что он предлагает в политической плоскости. В плоскости медиа, развлекательного контента он чемпион. С точки зрения политических продуктов, он в этом до конца не разбирается, это было понятно из тех интервью, что он дал", – подчеркнул эксперт.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию. 21 января партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.