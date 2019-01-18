"Я вам ничего не должен" и "пошли кофе пить": журналисты сравнили Зеленского и Коломойского

Комик Владимир Зеленский в новогоднюю ночь объявил о своих президентских амбициях. Однако политтехнологи связывают его с олигархом Игорем Коломойским.

Журналисты программы "Схемы" нашли кинобизнес шоумена в России.

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Однако ранее он неоднократно заявлял, что закрыл его еще в начале российско-украинской войны.

Журналист хотел спросить Зеленского об этом, но комик отреагировал бурно и не дал ответа.

Реакция Зеленского на вопрос журналиста о бизнесе в России

Зеленский заявил, что нужно заранее договариваться о встрече с ним. Сел в тонированный джип и уехал.

А вот Игорь Коломойский, которого подозревают в финансировании комика, более эмоциональный и не сдерживает эмоции. Он неоднократно хамил представителям СМИ.