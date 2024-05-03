Население понимает, что в России царит безнаказанность. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что одна из причин этого – поведение людей, которые вернулись с войны.

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"В России творится безумная дикость, ведь мы понимаем, что все законы и права давно нивелированы. Население видит, что решения судов ничего не значат. Человека можно осудить на любой срок, но он все равно выйдет на свободу", – заметила Романова.

Как ведут себя оккупанты после войны

Никто не учитывает то, что человек может быть агрессивным, иметь проблемы с психикой. После возвращения с войны мужчины считают себя "новой элитой", которой все чем-то обязаны. Естественно, у них на руках есть оружие.

После теракта в "Крокусе" сеть всколыхнули кадры, на которых подозреваемому отрезают ухо. Но похожие свидетельства есть об участниках так называемой "сво".

Например, один из них прошел уже два круга: сначала колония, потом полгода воевал, дальше снова колония, война, а теперь он вернулся и отрезал своей сожительнице уши. Все это мы видим теперь и такие случаи будут только увеличиваться,

– рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

На фронте дезертирство среди наемников.

Жестокого обращения командиров и безумных потерь не выдерживают наемники из других стран. Так стало известно, что из российского войска массово дезертировали непальцы. Сейчас их ищут на оккупированных территориях Украины.

Я увидела цифру, которую обнародовало ГУР, о том, что в России есть 18 тысяч дезертиров, и я в это верю. О делах по дезертирству мы слышали, но их может десятки – это совсем не по сравнению с цифрой 18 тысяч,

– сказала Ольга Романова.

Поэтому непальцы – лишь один из примеров, о котором мы узнали. На самом деле в российской армии за деньги служат выходцы из Африки, особенно много бойцов из Нигерии, Сомали, Кубы, Индии.

"Непальцы – это очень своеобразная нация: мягкая, добрая, бедная, которая, конечно, не ожидала того, куда попала. Поэтому дезертирство для них это единственный выход. А дальше они не знают, что делать, ведь не владеют языком и не могут отличить оккупанта от украинца. Надеюсь, им все-таки удастся попасть на сторону Украины, потому что в России их ждет тюрьма", – подчеркнула Ольга Романова.

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