Об этом случае 24 Каналу подробнее рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что тогда украинские бойцы выполняли боевые задачи на участке дороги от Часового Яра до Бахмута – в направлении Хромового. Защитники работали достаточно близко к врагу – полтора поля.

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Определенное количество украинских дронов выявляли вражеские цели, а другие – уничтожали врага.

Его группа (россиянина – 24 Канал) была ликвидирована, он остался один. И когда понял, что у него другого выхода нет, он демонстративно отбросил оружие. Хотя заряженный коптер на него уже шел. Его от гибели спасло 20 секунд,

– рассказал Федоренко.

После того, как оккупант демонстративно выбросил оружие и показал, что все, командир, который отвечал за проведение операции, решил переориентировать дрон на другую цель. А для российского солдата написать записку и предложить следовать за БПЛА к подразделениям пехоты украинской армии.

"Его встретили наши коллеги из легендарного подразделения CODE 9.2. После чего допросили, получили необходимую информацию, и он был дальше передан", – сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Дроны спасают гражданских

Также был случай, когда украинские военные с помощью дрона смогли вывести гражданских в районе Бахмута. Это было во время тяжелых боев.

Земля превратилась в лунную поверхность, все в кратерах. В определенный момент мы видим в экран, что идут двое гражданских. И несут они на себе все, что нажили за свою жизнь. Это "крайние" почти люди, которые выходили из Бахмута,

– добавил военный.

Так украинским защитникам пришлось рисковать своим личным составом, чтобы выйти навстречу гражданским, затянуть их в траншеи, провести к бронетехнике и вывезти в безопасное место.

"Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь. Поэтому очень важно своевременно выехать, чтобы не подвергать опасности ни Национальную полицию, ни Вооруженные Силы Украины, ни кого-либо другого, кто будет оказывать вам помощь. Все нужно делать своевременно", – подчеркнул Юрий Федоренко.

БПЛА активно уничтожают врага