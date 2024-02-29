В интервью глава Главного управления разведки поделился своими мыслями на этот счет. Кирилл Буданов убежден, что беспилотники полностью заменить людей на поле боя не могут. Они могут быть лишь способом поддержки.

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Без солдата ничего не изменится, – Буданов

Заметим, что именно Кириллу Буданову "приписывают" наращивание возможностей беспилотников, которые использует Украина. По имеющимся сообщениям, глава ГУР МО организовал более 100 ударов БПЛА как по России, так и по временно оккупированным территориям нашего государства.

Несмотря на это, отмечает глава украинской разведки, беспилотники никогда не смогут заменить наземные войска. По его словам, дроны – способ поддержки бойцов.

С помощью беспилотника можно нанести врагу потери. Но пока, как в средневековье, не придет солдат и не установит флаг – ничего не изменится,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Обратим внимание, что глава ГУР МО ранее заявлял, что беспилотники, которые активно использует как Украина, так и Россия, "решающего преимущества" ни одной из сторон не принесут.

Миллион дронов не решит проблем

Заметим, что Украина планирует до конца 2024 года произвести миллион дронов. Над воплощением этого плана работают 500 компаний: 100 государственных и 400 частных.

Сержант ВСУ и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук считает, что такое количество БПЛА проблем на фронте не решит. Связано это с тем, что враг нас в чем-то опережает.

Россия уже выпустила унифицированный боеприпас для дронов, в частности для FPV. У нас до сих пор это не сделано. Окей, мы имеем миллион FPV. А есть ли у нас снаряды к ним? Это комплексная проблема, которую нужно комплексно решать,

– сказал военный.

Он отметил, что чрезвычайно важно выпускать унифицированные боеприпасы. С их помощью наши военные смогут точнее и динамичнее использовать FPV-дроны, чтобы наносить максимальный вред захватчикам.

По словам сержанта ВСУ, пока подразделения держатся "на плаву". А все потому, что они создают собственные лаборатории и самостоятельно перерабатывают определенные виды боеприпасов. Это делают для того, чтобы их можно было использовать для FPV-дронов.