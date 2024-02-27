Франция разрабатывает новейшие дроны для Украины

Дроны автономные, сами находят цели, идентифицируют их, после чего производят воздушный подрыв. При этом украинские военнослужащие должны быть укомплектованы активными RFID-токенами.

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Дрон будет иметь ограничитель по координатам, где он может быть активирован. RFID-токен будет выполнять функции системы распознавания "свой – чужой".

Пока что боевое применение таких дронов противопехотное, однако предполагается масштабирование их для поражения бронированной техники.

При этом французы уже ведут отработку действий групп дронов в виде роя, что позволит при обнаружении групповых целей направлять необходимое количество устройств с платформы-носителя, или по отдельности.

Военная помощь от Франции: актуально

  • Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
  • Ранее, во время визита Владимира Зеленского во Францию украинский и французский руководители подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашего государства. Зеленский назвал этот документ очень амбициозным, а Макрон пообещал "делать больше" для защиты Украины от агрессии.
  • Документ предусматривает, что в 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи нашему государству.
  • Франция также будет готовить инструкторов, артиллеристов, бойцов противовоздушной обороны, воздушных сил