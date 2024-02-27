Франция разрабатывает новейшие дроны для Украины

Дроны автономные, сами находят цели, идентифицируют их, после чего производят воздушный подрыв. При этом украинские военнослужащие должны быть укомплектованы активными RFID-токенами.

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Дрон будет иметь ограничитель по координатам, где он может быть активирован. RFID-токен будет выполнять функции системы распознавания "свой – чужой".

Пока что боевое применение таких дронов противопехотное, однако предполагается масштабирование их для поражения бронированной техники.

При этом французы уже ведут отработку действий групп дронов в виде роя, что позволит при обнаружении групповых целей направлять необходимое количество устройств с платформы-носителя, или по отдельности.

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