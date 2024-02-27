Франція розробляє новітні дрони для України

Дрони автономні, самі знаходять цілі, ідентифікують їх, після чого виробляють повітряний підрив. При цьому українські військовослужбовці мають бути укомплектовані активними RFID-токенами.

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Дрон матиме обмежувач за координатами, де він може бути активований. RFID-токен виконуватиме функції системи розпізнавання "свій – чужий".

Поки що бойове застосування таких дронів протипіхотне, проте передбачається масштабування їх для ураження броньованої техніки.

При цьому французи вже ведуть відпрацювання дій груп дронів у вигляді рою, що дозволить при виявленні групових цілей спрямовувати необхідну кількість пристроїв з платформи-носія, або окремо.

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