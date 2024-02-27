Франція розробляє новітні дрони для України
Дрони автономні, самі знаходять цілі, ідентифікують їх, після чого виробляють повітряний підрив. При цьому українські військовослужбовці мають бути укомплектовані активними RFID-токенами.
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Дрон матиме обмежувач за координатами, де він може бути активований. RFID-токен виконуватиме функції системи розпізнавання "свій – чужий".
Поки що бойове застосування таких дронів протипіхотне, проте передбачається масштабування їх для ураження броньованої техніки.
При цьому французи вже ведуть відпрацювання дій груп дронів у вигляді рою, що дозволить при виявленні групових цілей спрямовувати необхідну кількість пристроїв з платформи-носія, або окремо.
Військова допомога від Франції: актуально
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками Конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Раніше, під час візиту Володимира Зеленського до Франції український та французький очільники підписали угоду про гарантії безпеки для нашої держави. Зеленський назвав цей документ дуже амбітним, а Макрон пообіцяв "робити більше" для захисту України від агресії.
- Документ передбачає, що у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги нашій державі.
- Франція також буде готувати інструкторів, артилеристів, бійців протиповітряної оборони, повітряних сил