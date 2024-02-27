Відповідну інформацію повідомив постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан під час засідання Генеральної Асамблеї ООН 26 лютого. Він наголосив, що Ізраїль допомагає Україні з перших днів широкомасштабної війни.
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Підтримка Ізраїлю
Гілад Ердан повідомив, що Ізраїль працює над тим, щоб передати Україні системи раннього попередження. За його словами, це потрібно для того, щоб врятувати мирних жителів від ударів з боку Росії.
Ми змушені стати експертами в цій сфері, і ми готові поділитися нашою експертизою з нашими українськими друзями, які потребують допомоги,
– зазначив дипломат.
Окрім цього Гілад наголосив, що в перший тиждень після початку повномасштабного вторгнення Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн обладнання для гуманітарних потреб. Він додав, що сотні українців отримали медичну допомогу у клініках та центрах реабілітації Ізраїлю.
Міжнародна допомога Україні
- Еммануель Макрон анонсував коаліцію, яка займатиметься постачанням Україні ракет середньої та великої дальності та бомб. Раніше створили вже вісім коаліцій. Вони націлені на постачання різних видів озброєння. Нова – анонсована 26 лютого – стала дев'ятою.
- Окрім цього, водночас Німеччина анонсувала новий пакет допомоги, у яких не ввійшли далекобійні ракети. До нього увійшли артилерійські снаряди та дрони – 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами, а також 22 системи датчиків і глушилок проти дронів, системи для розмінування та інше.
- Олаф Шольц наразі блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, це б могло втягнути Німеччину у війну, чого б вона не хотіла. Канцлер зазначив, що його дратує ця дискусія, і насправді Україні зараз потрібні боєприпаси.