Соответствующую информацию сообщил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 26 февраля. Он отметил, что Израиль помогает Украине с первых дней широкомасштабной войны.
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Поддержка Израиля
Гилад Эрдан сообщил, что Израиль работает над тем, чтобы передать Украине системы раннего предупреждения. По его словам, это нужно для того, чтобы спасти мирных жителей от ударов со стороны России.
Мы вынуждены стать экспертами в этой сфере, и мы готовы поделиться нашей экспертизой с нашими украинскими друзьями, которые нуждаются в помощи,
– отметил дипломат.
Кроме этого Гилад отметил, что в первую неделю после начала полномасштабного вторжения Израиль прислал Украине более 100 тонн оборудования для гуманитарных нужд. Он добавил, что сотни украинцев получили медицинскую помощь в клиниках и центрах реабилитации Израиля.
Международная помощь Украине
- Эммануэль Макрон анонсировал коалицию, которая будет заниматься поставками Украине ракет средней и большой дальности и бомб. Ранее создали уже восемь коалиций. Они нацелены на поставку различных видов вооружения. Новая – анонсирована 26 февраля – стала девятой.
- Кроме этого, одновременно Германия анонсировала новый пакет помощи, в которых не вошли дальнобойные ракеты. В него вошли артиллерийские снаряды и дроны – 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, а также 22 системы датчиков и глушилок против дронов, системы для разминирования и прочее.
- Олаф Шольц сейчас блокирует поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, это бы могло втянуть Германию в войну, чего бы она не хотела. Канцлер отметил, что его раздражает эта дискуссия и на самом деле Украине сейчас нужны боеприпасы.