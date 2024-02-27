Соответствующую информацию сообщил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 26 февраля. Он отметил, что Израиль помогает Украине с первых дней широкомасштабной войны.

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Поддержка Израиля

Гилад Эрдан сообщил, что Израиль работает над тем, чтобы передать Украине системы раннего предупреждения. По его словам, это нужно для того, чтобы спасти мирных жителей от ударов со стороны России.

Мы вынуждены стать экспертами в этой сфере, и мы готовы поделиться нашей экспертизой с нашими украинскими друзьями, которые нуждаются в помощи,

– отметил дипломат.

Добавим! Системы раннего оповещения используются прежде всего, для обнаружения целей на большом расстоянии. Они позволяют противовоздушной обороне быть настороже как можно раньше – то есть ПВО имеет больше времени для ответа.

Кроме этого Гилад отметил, что в первую неделю после начала полномасштабного вторжения Израиль прислал Украине более 100 тонн оборудования для гуманитарных нужд. Он добавил, что сотни украинцев получили медицинскую помощь в клиниках и центрах реабилитации Израиля.

Международная помощь Украине