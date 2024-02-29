В інтерв'ю глава Головного управління розвідки поділився своїми думками щодо цього. Кирило Буданов переконаний, що безпілотники повністю замінити людей на полі бою не можуть. Вони можуть бути лише способом підтримки.

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Без солдата нічого не зміниться, – Буданов

Зауважимо, що саме Кирилові Буданову "приписують" нарощення можливостей безпілотників, які використовує Україна. За наявними повідомленнями, глава ГУР МО організував понад 100 ударів БпЛА як по Росії, так і по тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Попри це, наголошує очільник української розвідки, безпілотники ніколи не зможуть замінити наземні війська. За його словами, дрони – спосіб підтримки бійців.

За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор – нічого не зміниться,

– наголосив Кирило Буданов.

Звернімо увагу, що глава ГУР МО раніше заявляв, що безпілотники, які активно використовує як Україна, так і Росія, "вирішальної переваги" жодній зі сторін не принесуть.

Мільйон дронів не розв'яже проблем

Зауважимо, що Україна планує до кінця 2024 року виробити мільйон дронів. Над втіленням цього плану працюють 500 компаній: 100 державних і 400 приватних.

Сержант ЗСУ та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук вважає, що така кількість БпЛА проблем на фронті не розв'яже. Пов'язане це з тим, що ворог нас у дечому випереджає.

Росія уже випустила уніфікований боєприпас для дронів, зокрема для FPV. У нас досі це не зроблено. Окей, ми маємо мільйон FPV. А чи є в нас снаряди до них? Це комплексна проблема, яку потрібно комплексно розв'язувати,

– сказав військовий.

Він наголосив, що надзвичайно важливо випускати уніфіковані боєприпаси. З їхньою допомогою наші військові зможуть влучніше та динамічніше використовувати FPV-дрони, щоб завдавати максимальної шкоди загарбникам.

За словами сержанта ЗСУ, наразі підрозділи тримаються "на плаву". А все тому, що вони створюють власні лабораторії та самостійно переробляють певні види боєприпасів. Це роблять для того, щоб їх можна було використовувати для FPV-дронів.