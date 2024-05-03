Населення розуміє, що у Росії панує безкарність. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що одна з причин цього – поведінка людей, які повернулися з війни.

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"У Росії твориться шалена дикість, адже ми розуміємо, що всі закони та права давно нівельовані. Населення бачить, що рішення судів нічого не означають. Людину можна засудити на будь-який термін, але вона все одно вийде на волю", – зауважила Романова.

Як поводяться окупанти після війни

Ніхто не зважає на те, що людина може бути агресивною, мати проблеми з психікою. Після повернення з війни чоловіки вважаються себе "новою елітою", якій всі чимось зобов'язані. Звісно, у них на руках є зброя.

Після теракту у "Крокусі" мережу сколихнули кадри, на яких підозрюваному відрізають вухо. Але схожі свідчення є про учасників так званої "сво".

Наприклад, один з них пройшов уже два круги: спершу колонія, потім пів року воював, далі знову колонія, війна, а тепер він повернувся і відрізав своїй співмешканці вуха. Все це ми бачимо тепер і такі випадки тільки збільшуватимуться,

– розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая".

На фронті дезертирство серед найманців.

Жорстокого поводження командирів та шалених втрат не витримують найманці з інших країн. Так стало відомо, що з російського війська масово дезертували непальці. Зараз їх шукають на окупованих територіях України.

Я побачила цифру, яку оприлюднило ГУР, про те, що у Росії є 18 тисяч дезертирів, і я в це вірю. Про справи щодо дезертирства ми чули, але їх може десятки – це зовсім не порівняно з цифрою 18 тисяч,

– сказала Ольга Романова.

Тому непальці – лише один з прикладів, про який ми дізналися. Насправді у російській армії за гроші служать вихідці з Африки, особливо багато бійців з Нігерії, Сомалі, Куби, Індії.

"Непальці – це дуже своєрідна нація: м'яка, добра, бідна, яка, звісно, не очікувала того, куди потрапила. Тому дезертирство для них це єдиний вихід. А далі вони не знають, що робити, адже не володіють мовою та не можуть відрізнити окупанта від українця. Сподіваюся, їм все-таки вдасться потрапити на бік України, бо в Росії їх чекає тюрма", – підкреслила Ольга Романова.

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