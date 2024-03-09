Цинічну "інструкцію" російських військових опублікував заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Він також показав фото окупанта.

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Цинізму ворога немає меж

Жорін у своєму дописі опублікував фото російського військового, який потрапив у полон. Саме у його телефоні знайшли цинічну методичку, у якій кожен новий пункт – воєнний злочин.

Російський полонений та його "інструкція" в телефоні. Рівень розвитку людських якостей очевидний. Без телефону навіть. Вони у своїй масі такі – абсолютно без принципів та ознак цивілізованості. І саме з такими думками вони заходять на окуповані території,

– наголосив Жорін у дописі.



Російський військовий, який потрапив у полон / Фото Максима Жоріна

Так, у "інструкції" пропонують російським військовим зробити кілька "обов'язкових" речей, бо інакше – "навіщо йти воювати". Зокрема, в інструкції пишуть, що необхідно спробувати людське м'ясо, детально описані способи катування військовополонених та знущання з цивільного населення. Окрім того, окупантів також закликають і далі грабувати домівки українців.

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Цинічна "інструкція" окупанта / Фото Максима Жоріна

Росіяни постійно скоюють воєнні злочини