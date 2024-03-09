Циничную "инструкцию" российских военных опубликовал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Он также показал фото оккупанта.

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Жорин в своей заметке опубликовал фото российского военного, который попал в плен. Именно в его телефоне нашли циничную методичку, в которой каждый новый пункт – военное преступление.

Российский пленный и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Они в своей массе такие – абсолютно без принципов и признаков цивилизованности. И именно с такими мыслями они заходят на оккупированные территории,

– отметил Жорин в заметке.



Российский военный, который попал в плен / Фото Максима Жорина

Так, в "инструкции" предлагают российским военным сделать несколько "обязательных" вещей, потому что иначе – "зачем идти воевать". В частности, в инструкции пишут, что необходимо попробовать человеческое мясо, подробно описаны способы пыток военнопленных и издевательства над гражданским населением. Кроме того, оккупантов также призывают и дальше грабить дома украинцев.

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Циничная "инструкция" оккупанта / Фото Максима Жорина

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