Циничную "инструкцию" российских военных опубликовал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Он также показал фото оккупанта.
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Цинизму врага нет предела
Жорин в своей заметке опубликовал фото российского военного, который попал в плен. Именно в его телефоне нашли циничную методичку, в которой каждый новый пункт – военное преступление.
Российский пленный и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Они в своей массе такие – абсолютно без принципов и признаков цивилизованности. И именно с такими мыслями они заходят на оккупированные территории,
– отметил Жорин в заметке.
Российский военный, который попал в плен / Фото Максима Жорина
Так, в "инструкции" предлагают российским военным сделать несколько "обязательных" вещей, потому что иначе – "зачем идти воевать". В частности, в инструкции пишут, что необходимо попробовать человеческое мясо, подробно описаны способы пыток военнопленных и издевательства над гражданским населением. Кроме того, оккупантов также призывают и дальше грабить дома украинцев.
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Циничная "инструкция" оккупанта / Фото Максима Жорина
Россияне постоянно совершают военные преступления
- Недавно стало известно, что россияне продают украинских пленных на "черном рынке". Военных ВСУ покупают чеченские военные группировки, а затем обменивают их на своих военных, оказавшихся в украинском плену.
- Также оккупанты продолжают расстреливать украинских пленных, которые сдаются в плен. Так, 18 февраля вблизи Работино Запорожской области российские военные цинично расстреляли украинских защитников, которые сдавались в плен.
- Такие преступления оккупантов не остаются без наказания. Так, в конце февраля в Красноярске взорвали автомобиль вместе с россиянином, который хвастался своими военными преступлениями. Говорится о Сергее Конкееве. Он в сети заявлял, что собственноручно пытал украинских военнопленных и очень гордился этим. Ликвидировали военного преступника партизаны.