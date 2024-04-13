Українські військові продовжують поповнювати ряди полонених російських окупантів. Кадри взяття у полон трьох загарбників вдалося зафільмувати.

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Як брали у полон загарбників

Бійці Прикордонної служби оприлюднили відео, на якому спілкуються з трьома росіянами. Відомо, що загарбників взяли у полон під час ведення боїв у Донецькій області.

На оприлюднених захисниками кадрах видно, як прикордонники спілкуються зі зв'язаними росіянами, прикутими до землі. Окупанти розповіли нашим воїнам подробиці свого завдання.

До бійців Волинського загону загарбники потрапили під час ворожого штурму наших позицій в районі Новомихайлівки, що на Донеччині,

– йдеться у повідомленні Прикордонної служби.

Як з'ясувалося, росіяни були військовослужбовцями 10-го танкового полку. Серед них – стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зазначається, що загарбники мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

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