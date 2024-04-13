Українські військові продовжують поповнювати ряди полонених російських окупантів. Кадри взяття у полон трьох загарбників вдалося зафільмувати.
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Як брали у полон загарбників
Бійці Прикордонної служби оприлюднили відео, на якому спілкуються з трьома росіянами. Відомо, що загарбників взяли у полон під час ведення боїв у Донецькій області.
На оприлюднених захисниками кадрах видно, як прикордонники спілкуються зі зв'язаними росіянами, прикутими до землі. Окупанти розповіли нашим воїнам подробиці свого завдання.
До бійців Волинського загону загарбники потрапили під час ворожого штурму наших позицій в районі Новомихайлівки, що на Донеччині,
– йдеться у повідомленні Прикордонної служби.
Як з'ясувалося, росіяни були військовослужбовцями 10-го танкового полку. Серед них – стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зазначається, що загарбники мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.
Біля Новомихайлівки бійці взяли у полон трьох росіян: дивіться відео
Взяття українськими бійцями окупантів у полон: останні новини
- Українські бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" продемонстрували, як ще один росіянин раптово згадав, що він не на своїй землі й здався в полон українському дрону. Окупант отримав "таємне послання" від української "пташки". На папері було написано – "Хочеш жити – йди за пташкою".
- Раніше бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади взяли у полон російського піхотинця. Він, щоб вижити, здався у полон українському дрону. Після того як безпілотник скинув гранату в окоп, окупант проілюстрував жестами, що хоче здатися.
- Зокрема, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного управління військ "Таврія" українські військові взяли у полон близько 20 росіян. Половину з полонених росіян наші військові взяли на Запорізькому напрямку. Як виявилося, це були 71 мотострілецького полку армії країни-агресорки.
- У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомляли про те, що оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника. Російських окупантів, які там перебували, було взято в полон. Один із них навіть подякував ССО за "подароване життя".