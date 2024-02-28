На полі бою російський загарбник, щоб вижити, здався у полон українському дрону. Відео опублікували в телеграм-каналі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Дивіться також ЗСУ збили ще два Су-34: льотчик-інструктор сказав, наскільки це болісні втрати для Росії

Поповнення у лавах полонених окупантів

Українські бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" продемонстрували, як ще один росіянин раптово згадав, що він не на своїй землі й здався в полон українському дрону.

На оприлюднених захисниками кадрах чітко видно, як окупант отримав "таємне послання" від української "пташки". На папері було написано – "Хочеш жити – йди за пташкою".

Російський загарбник вочевидь нарешті зрозумів, що йому тут не раді, а наслідки у разі непослуху будуть для нього не надто приємними.

Вони бояться. Вони хочуть жити. Ще один росіянин здався в полон коптеру, він розуміє що це не його війна. Україна поверне всі території,

– мовиться у повідомленні наших захисників.

Бійці також опублікували "шлях" окупанта до його здачі в полон.

Російський загарбник добровільно здався у полон українському дрону: дивіться відео

Військовим окупаційних військ варто запам'ятати, що у них завжди є вибір: або здатися в полон, або померти через брудні амбіції Кремля.

Окупанти не вперше здаються у полон "українським птахам"