На поле боя российский захватчик, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону. Видео опубликовали в телеграмм-канале 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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Пополнение в рядах пленных оккупантов

Украинские бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс" продемонстрировали, как еще один россиянин внезапно вспомнил, что он не на своей земле и сдался в плен украинскому дрону.

На обнародованных защитниками кадрах четко видно, как оккупант получил "тайное послание" от украинской "птички". На бумаге было написано – "Хочешь жить – иди за птичкой".

Российский захватчик очевидно наконец понял, что ему здесь не рады, а последствия в случае непослушания будут для него не слишком приятными.

Они боятся. Они хотят жить. Еще один россиянин сдался в плен коптеру, он понимает что это не его война. Украина вернет все территории,

– говорится в сообщении наших защитников.

Бойцы также опубликовали "путь" оккупанта до его сдачи в плен.

Российский захватчик добровольно сдался в плен украинскому дрону: смотрите видео

Военным оккупационных войск стоит запомнить, что у них всегда есть выбор: или сдаться в плен, или умереть из-за грязных амбиций Кремля.

Оккупанты не впервые сдаются в плен "украинским птицам"