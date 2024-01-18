Раніше загарбники намагалися вибити українських військових із позицій неподалік від населеного пункту Приютне на Запоріжжі. Втім, ворог зазнав невдачі. Семеро окупантів вдалося полонити, інші – загинули.

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Кількість російських полонених збільшилася

У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про те, що оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника.

Завдяки професійним діям бойової групи ворожий спостережний пункт було знищено,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що військовослужбовців російської армії, які перебували на спостережному пункті, взято в полон та передано до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Командування також оприлюднило відео, на якому один із полонених окупантів дякує ССО за те, що його "офігєнно взялі в плєн".

Інші "поповнення" обмінного фонду