Раніше загарбники намагалися вибити українських військових із позицій неподалік від населеного пункту Приютне на Запоріжжі. Втім, ворог зазнав невдачі. Семеро окупантів вдалося полонити, інші – загинули.
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Кількість російських полонених збільшилася
У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про те, що оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника.
Завдяки професійним діям бойової групи ворожий спостережний пункт було знищено,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що військовослужбовців російської армії, які перебували на спостережному пункті, взято в полон та передано до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.
Командування також оприлюднило відео, на якому один із полонених окупантів дякує ССО за те, що його "офігєнно взялі в плєн".
Інші "поповнення" обмінного фонду
- Раніше у ЗСУ зазначили, що російські військові зі складу 71-го полку збройних сил Росії масово здаються в полон. Окупанти пояснили, що причина цього – нелюдське ставлення російського командування та великі втрати в окупаційних підрозділах. Окрім того, на штурми також масово відправляють непідготовлених мобілізованих. Російські військові, які здаються у полон, бідкаються, що командири 71-го полку перед відправкою на Запорізький напрямок запевняють, що нібито вони будуть знаходитися далеко від лінії бойового зіткнення та у швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями.
- Водночас наші захисники взяли у полон окупантів з "Псковської десантної дивізії". Раніше ці російські військові розстріляли трьох українських захисників, яких полонили після бою у районі Роботиного на Запоріжжі. Як з'ясувалося, чимало "побратимів" вбивць перебувають в українському полоні.
- 10 січня стало відомо, що у районі Мар'їнки Сили оборони взяли у полон бійця "так званої другої армії світу" з Сомалі. Відомо, що у нього при собі був сомалійський паспорт. Чоловік не розумів ані російську, ані українську мову. За наявною інформацією, як і інші полонені, він пішов воювати проти України, щоб заробити грошей. Потрапив на фронт він наприкінці грудня. А от до українського полону – на початку січня.