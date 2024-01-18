Ранее захватчики пытались выбить украинских военных с позиций недалеко от населенного пункта Приютное в Запорожье. Впрочем, враг потерпел неудачу. Семеро окупантов удалось пленить, другие – погибли.

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Количество российских пленных увеличилось

В Силах специальных операций ВСУ сообщили, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт противника.

Благодаря профессиональным действиям боевой группы вражеский наблюдательный пункт был уничтожен,

– говорится в сообщении.

Известно, что находившиеся на наблюдательном пункте военнослужащие российской армии взяты в плен и переданы в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.

Командование также обнародовало видео, на котором один из пленных оккупантов благодарит ССО за то, что его "офигенно взяли в плен".

Другие "пополнения" обменного фонда