В последнее время враг усили штурмы на восточных направлениях. Иногда это не нравится самим оккупантам, рассказал в эфире телемарафона полковник, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает 24 Канал.

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Это не всегда жесткое сражение

По словам полковника, российские военные не решаются открыто бунтовать, однако прибегают к саботажу. К примеру, пытаются спрятаться.

Пробежал где-то 100 метров, спрятался в какую-то яму и притворяется мертвым,

– рассказывает Штупун.

В зоне ответственности группировки "Таврия" еженедельно в плен сдаются около 30 оккупантов. Условия самой сдачи в плен разные. Кто-то сдается по программе "Хочу жить". Впрочем, большинство попадает в плен в бою. Причем это не всегда жесткое сражение. Бывает, достаточно двух – трех выстрелов, и россияне сдаются, отметил военный.

Известно, что в последние недели декабря на Запорожском направлении оккупанты массово сдавались в плен. Военный эксперт Роман Свитан рассказал, способна ли эта тенденция отбить желание воевать у их соотечественников.

Свитан подчеркнул, что вряд ли массированные сдачи в плен способны повлиять на российскую армию. Ведь Кремль всячески мотивирует свой народ убивать украинцев, предлагая денежные вознаграждения более чем в 250 тысяч рублей и разные бонусы.

Впрочем, сдача в плен оккупантов имеет влияние на тех российских военнослужащих, которые уже понимают, куда попали.

Сдавшиеся в плен россияне хотят дождаться разгрома своей армии, а затем вернуться на родину.