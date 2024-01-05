Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, какой эффект на вражескую армию имеет такая тенденция. Как сообщалось ранее, за последние несколько дней на Запорожском направлении уже вторая группа оккупантов сдалась в плен.

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Почему россиянам лучше сдаваться в плен

По мнению военного эксперта, вряд ли эти действия серьезно повлияют на армию страны-агрессора, ведь Россия в сутки набирает около тысячи новых рекрутов. Кремль всячески мотивирует россиян к участию в войне против Украины, в частности, повысил до более 250 тысяч рублей денежное вознаграждение, а также обещает определенные бонусы связанные с соцпакетом.

Там очередь стоит. Это не снизит количество поступления живой силы на линию фронта. Однако это очень хорошо влияет на осознание российских военнослужащих, понимающих, куда они попали. Также влияет на принятие решения о невыполнении команд российских офицеров, понимая, что есть механизм избегания из-под давления,

– сказал Свитан.

Россияне используют горячую линию "Хочу жить" для того, чтобы остаться в живых, по крайней мере, до конца проведения военных действий. Российские военные, сдающиеся в плен, надеются на разгром армии страны-агрессора.

Логика проста: сдаться в плен, пересидеть боевые действия, после уничтожения российкой армии и развала России вернуться на родину,

– подчеркнул военный эксперт.

Правильное поведение военнопленных 100% гарантируется нашими стражами порядка. Кроме того, есть международный контроль обеспечения российских пленных в наших лагерях.

"Если у россиян возникает такая необходимость, то пусть лучше сдаются в плен. Как минимум останутся в живых и вернутся в свои республики после распада России", – добавил Свитан.

Россияне отказываются воевать