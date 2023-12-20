Журналисты записали краткие интервью с пленными иностранцами. Те поделились, как попали в вооруженные силы страны-агрессорки и оказались на войне в Украине.

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Приехал учиться, а очутился на войне

Один из пленных – 22-летний студент Тагар Сидхарту. По словам непальца, он прибыл в Россию учиться, а оказался в рядах ее вооруженных сил.

Тагар говорит, что с ним случилась неприятная вещь. Его обманул агент, организовывавший для него поездку в Россию. Мужчина забрал у непальца все деньги. В университете Тагару сказали возвращаться домой, если ему нечем платить.

Тогда Сидхарт решил подзаработать, чтобы безопасно вернуться на родину. Ради этого парень как раз и подписал контракт на военную службу. Говорит, надеялся получить зарплату и уехать домой. Впрочем, все случилось иначе. Вместо Непала после трех месяцев службы Тагар оказался на войне в Украине. Рассказывает, что он не знал, что такое война и как воевать. После 9 дней пребывания на Запорожском направлении парень сдался в плен украинским солдатам. Он снял винтовку и сказал: "Я не хочу в вас стрелять".

Сидхарту вспоминает, что российский командир пренебрежительно относился к нему. Желаемых средств непалец так и не получил. За 20 дней службы выплатили всего 4 тысячи рублей.

Говорит, что на войне в Украине на стороне Кремля воюют граждане разных иностранных стран, в частности, Дагестана, Узбекистана, Нигерии, Казахстана и Кыргызстана.

Интересно ! Сидхарту уже давал интервью украинским СМИ. Известно, что после его выхода 28 граждан Непала и Кубы разорвали контракты с вооруженными силами страны-агрессорки.

Посчастливилось попасть в плен

Другой пленный непалец Пратик Пун рассказывает, что тоже не ожидал оказаться на войне. Говорит, что после 2 – 3 месяцев пребывания в России ему предложили подписать контракт на военную службу сроком на один год. Уверяет, что согласился только для того, чтобы оплатить обучение в колледже и помочь финансово отцу.

О том, что его отправят воевать не догадывался. Если бы знал, то не подписывал контракт, уверяет иностранец.

Пратик Пун говорит, что обращался в консульство Непала, чтобы не ехать на войну. Впрочем, в ведомстве не дали никакого конкретного ответа.

Пун убежден, что ему повезло попасть в плен. Также непалец рассказал, что ему известно о недавней гибели 22 – 25 сограждан, воюющих в Украине на стороне России.

Справка : Аналитики издания отмечают, что зрители под видео из интервью шутливо сравнивают истории иностранцев с "непальским "Словом пацана".